Traffico internazionale di droga: due nei guai a Fidenza e Fontanellato

L'indagine sull'organizzazione che trafficava droga tra Italia, Francia e Perù era iniziata nel settembre 2014 ed era continuata fino all'aprile 2016. Operazione "Gringo", era stata definita: 17 arresti in flagranza di reato, di cui 15 in Italia, uno a Lima (Perù) ed uno a Nizza, 15 kg di cocaina sequestrati, di cui 8 agli aeroporti di Lima e Nizza, 175 grammi di marijuana, circa 20 kg. di Hashish, 1 pistola semiautomatica con relativo munizionamento, nonché la somma in contanti di euro 22.280,00.

E nella mattina del 5 luglio scorso sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 7 ordinanze di custodia cautelare con la misura dell'Obbligo di dimora nel comune di residenza e contestuale obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Un provvedimento che ha toccato anche il parmense: la Squadra Mobile di Parma, in ausilio ai colleghi milanesi, ha dato esecuzione a due Ordinanze di custodia cautelare con Obbligo di Dimora nei Comune di residenza nei confronti di Bruno Gallo, 32 anni, residente a Fontanellato, e Rocco Ruggiero, 55 anni, residente a Fidenza.