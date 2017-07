Nella rete il pusher di viale Mentana. Riceveva gli ordini per telefono

Spacciatore tunisino colpito dal divieto di dimora a Parma. Era un po' infatti che i carabinieri di Parma erano sulle sue tracce. Classe 1984, tunisino, pregiudicato per reati legati agli stupefacenti, agiva nella zona di viale Mentana e, in un anno, si era costruito un bel giro di clienti italiani, molti dei quali gli "ordinavano" l'hashish per telefono.

Per i suoi traffici, che gli avevano già fruttato diverse migliaia di euro, il pusher si muoveva in automobile, ma all'occorrenza anche in sella alla sua bicicletta. Denunciato per spaccio ha ricevuto così il divieto di dimorare in città.