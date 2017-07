Tenta di rubare una bici dal cortile della scuola: bloccato

Cerca di rubare una bicicletta nel cortile di una scuola, ma viene fermato e denunciato dai carabinieri. Un 22enne del Burkina Faso, dal 1995 in Italia senza permesso di soggiorno, martedì mattina in viale Maria Luigia, era entrato in una scuola e, tagliato il lucchetto che legava una bici, stava cercando di portarla via. Era stato però notato da una persona che aveva avvertito i carabinieri. I militari lo hanno perciò colto sul fatto e denunciato per furto e possesso di arnesi da scasso.

Foto d'archivio