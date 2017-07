Fermata in stazione con 105 ovuli di cocaina in corpo: arrestata 22enne

Una 22enne nigeriana residente a Terni è stata fermata dalla Guardia di Finanza di Parma con 105 ovuli di cocaina nel corpo. La donna aveva ingerito circa un chilo e mezzo di ovuli di droga. Durante controlli in stazione, una giovane africana ha dato segni di agitazione e insofferenza quando una pattuglia della Finanza ha chiesto i documenti. Insospettiti, i militari hanno portato la giovane al Maggiore: la radiografia e gli esami ematologici hanno permesso di scoprire che nell'intestino aveva 105 ovuli di cocaina, per un peso complessivo di circa 1,5 chili.

La donna è stata arrestata in flagrante per traffico di sostanze stupefacenti ed è stata trasferita direttamente al carcere di Modena. La cocaina era destinata ad essere spacciata nelle città emiliane.