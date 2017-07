Nasconde la droga in casa dell'amico: scoperto dai carabinieri

Un 21enne albanese accudiva gli animali di un amico, così si era fatto fare una copia delle chiavi di casa. L'amico però non sapeva che il giovane nascondeva marijuana a casa sua, cercando così di sfuggire a possibili controlli. I carabinieri di San Polo d'Enza però lo hanno scoperto e arrestato.

Il pusher, che da qualche tempo aveva organizzato a San Polo d’Enza una fitta rete di spaccio, nascondeva la marijuana per i clienti in casa dell'ignaro amico. Il tribunale ha emesso un decreto di perquisizione locale e personale nei confronti del giovane. Con il provvedimento in mano, sabato i militari dell'Arma hanno bussato alla porta dell’albanese perquisendo casa sua e l'abitazione dell'amico. Qui sono spuntati diversi involucri di marijuana, oltre all’occorrente per il confezionamento, e cento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane albanese è stato arrestato in flagrante, in attesa del processo per direttissima, previsto per oggi.