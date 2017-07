"Sosta" al bar nella notte: il ladri svuotano tre slot machine

L'allarme è scattato intorno alle 2.45, e a quel punto le Volanti della polizia sono state richiamate in via Picasso, dove hanno appurato che i ladri avevano appena fatto bottino al bar Tato.

La banda, utilizzando probabilmente un grosso oggetto metallico, è riuscita a far leva sulla porta d’ingresso, riuscendo così ad accedere all’interno del locale. Una volta entrati, nonostante sia scattato l’allarme, i ladri hanno scassinato le tre slot machine presenti rubando tutto il denaro contenuto, il cui ammontare è ancora in corso di verifica. E hanno portato via anche diverse bottiglie.