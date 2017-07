Di notte alla Crocetta col "kit del perfetto ladro": denunciato

Alle 4 di notte si aggirava, zaino sulle spalle, in una zona residenziale. Ma a farlo notare è stato soprattutto l'atteggiamento tenuto quando ha incrociato una pattuglia delle Volanti intenta in un giro di controllo. Il suo tentativo di nascondersi ha convinto i poliziotti a fare dietro front, identificarlo come una "vecchia conoscenza" e a raggiungerlo. E' così che un brasiliano 20enne è finito di nuovo nei guai la scorsa notte in via Emilia Ovest, zona Crocetta.

Bloccato, non ha saputo fornire valide spiegazioni sulla sua presenza in zona. Accompagnato in Questura, è stato sottoposto a perquisizione. In particolare lo zaino, da dove sono spuntati diversi arnesi da scasso: un'asta in ferro lunga 30 centimetri con la punta leggermente piegata; un tronchese in metallo lunga 45 cm, un martello lungo 31 cm ed infine un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm.

Il ventenne, già pregiudicato diverse volte per reati contro il patrimonio, è stato quindi sottoposto a foto segnalamento e denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Foto d'archivio