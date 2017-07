Ha fermato due studenti parmigiani sedicenni che stavano transitando in via d'Azeglio con la scusa di farsi un selfie. Ma in realtà ne ha rapinato uno. È successo ieri sera intorno alle 22 nella zona della movida.

L'autore della rapina è un marocchino pluripregiudicato che avrebbe dovuto essere in casa perché sottoposto all'obbligo di dimora. Invece era davanti ha un locale dove ha sottratto il cellulare a uno studente. Il ragazzo si è rivolto ai carabinieri che hanno subito capito chi fosse il responsabile e lo hanno raggiunto nella sua abitazione. Ma anche qui il marocchino ha reagito aggredendo i militari. È stato arrestato e oggi verrà processato per direttissima