La furia dei ladri dentro il bar. Per un bottino di salumi e caffè...

"E' da vedere...". La voce rivela lo sconcerto e la fatica a capire: oltre al furto, c'è infatti la devastazione.

I ladri hanno sfasciato tutto al bar Mini Snack di via Pintor. Se ne sono andati con un bottino di qualche decina di euro, quel che hanno trovato nel frigo e dei pacchi di caffè. Ben poca cosa rispetto ai danni. "C'è da morire a guardarlo...". racconta la titolare. "Già c'erano stati diversi tentativi di furto e mi sono rivolta al Comune diverse volte per segnalare che questa zona è ormai terra di nessuno, se non di drogati e balordi. E stavolta è successo davvero quel che temevo".