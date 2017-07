Picchia (ancora) la fidanzata e la manda all'ospedale: operaio arrestato

Un egiziano 37enne è stato arrestato a Colorno per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, un operaio incensurato, aveva una relazione con una trentenne italiana che ha più volte picchiato. L'ultimo episodio è stato particolarmente grave e la donna è stata ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Per questo è scattata per lui una ordinanza di custodia cautelare in carcere e ora si trova in via Burla.