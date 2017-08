Guida con una patente del Marocco non valida: 400 euro di multa

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Parma hanno fermato in via Traversetolo un marocchino di 31 anni che guidava con un tasso alcolemico superiore alla norma e che, alla richiesta dei militari, ha presentato un documento di guida marocchino, sprovvisto però del permesso di guidare in Italia. Per lui documento ritirato (su cui si stanno ora facendo accertamenti) e 400 euro di multa.