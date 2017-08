Aveva dosi di marijuana e 975 euro in contanti: nigeriano inseguito e fermato

Alla vista dei carabinieri ha cercato di fuggire ma i militari lo hanno raggiunto e denunciato. È accaduto in piazzale Picelli, dove un nigeriano di 24 euro, seduto sulla panchina, alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi velocemente. Il suo atteggiamento ha insospettito non poco i militari, che lo hanno seguito e fermato. Il giovane aveva addosso 11 grammi di marijuana e, lui che risulta disoccupato, 975 euro in contanti. È stato perciò denunciato e per lui è stata avviata la procedura di espulsione.