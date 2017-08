Pusher con manganello fermato in via Imbriani

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile stanotte hanno arrestato per spaccio un pregiudicato tunisino. Un vero e proprio "cavallino" della droga, che è stato fermato in via Imbriani in sella alla sua bici.

Una volta fermato, il tunisino ha mostrato subito segni di nervosismo. Nel sottosella della bici aveva infatti un manganello telescopico. A quel punto i militari lo hanno fatto salire sulla loro auto per portarlo in caserma ma lui durante il viaggio ha tentato di liberarsi di una quantità di 42 grammi che aveva addosso, lasciandoli sull'auto dei militari.

I carabinieri però se ne sono accorti e questo ha peggiorato la sua situazione: i militari hanno perquisito anche la casa in cui il tunisino vive, trovando 11 grammi di eroina. All'uomo sono stati anche sequestrati 90 euro in contanti in pezzi di piccolo taglio, probabilmente provenienti dallo spaccio. L'uomo è stato arrestato e domani sarà processato per direttissima.