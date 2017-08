Furto in un magazzino: rubati condizionatori, cerchi in lega, vino e abbigliamento

Nella notte tra lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto una banda di ladri ha messo a segno un colpo in ditta di stoccaggio nella zona di strada Martinella, rubando merce per un valore compreso fra 50mila e 80mila euro. Indaga la polizia.



Ieri mattina il responsabile della ditta, giunto al lavoro, dopo aver regolarmente aperto la porta d’ingresso della ditta si è accorto che dal magazzino mancavano diversi pacchi: scatoloni che contenevano climatizzatori di marca Mitsubishi, cerchi in lega per auto, bottiglie di vino e abbigliamento.

Una Volante, dopo le verifiche, ha confermato che non c'erano danni alle porte e finestre, ipotizzando quindi che uno dei ladri potesse essersi introdotto nel magazzino prima dell’orario di chiusura per poi aprire ai suoi complici durante l’orario di chiusura e derubare la ditta in tutta tranquillità.

I ladri hanno anche forzato i distributori di caffè, portando via il denaro.

Sul posto anche la Polizia Scientifica, per cercare tracce utili a risalire ai malviventi.