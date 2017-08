Da Parma in "trasferta" a Castelnovo Sotto: denunciato ladro seriale di bici

Ai carabinieri di Castelnovo Sotto che l’hanno fermato mentre a piedi si aggirava con fare sospetto in un quartiere residenziale del paese, ha riferito di essere appena giunto da Parma per incontrare un amico. Quando dopo alcune ore è stato pizzicato dai militari in sella a una bici, ha lasciato cadere il mezzo ed è fuggito. Così un 37enne foggiano residente a Parma è stato denunciato dai carabinieri di Castelnovo Sotto, con l'accusa di furto aggravato e continuato.

Dagli accertamenti è emerso che il 37enne è un ladro seriale di biciclette, poiché ha precedenti di polizia specifici. Per questo, pur in assenza di una denuncia, i carabinieri hanno recuperato la bicicletta, scoprendo poi che era stata rubata dal garage dell'abitazione di una 48enne di Castelnovo Sotto. La donne si è presentata in caserma per denunciare il furto ed è uscita con la bicicletta già recuperata dai militari. Durante gli accertamenti sono stati analizzati i filmati delle telecamere delle abitazioni della zona, che hanno inchiodato il 37enne.