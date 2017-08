Prova a fare spesa grossa senza pagare: bloccato

A sembrare sospetto è stato quell'arraffare generi alimentari dagli scaffali senza scegliere, senza nemmeno guardare un prezzo, e infilarli in una borsa. Ed è così che alle 19 di ieri i poliziotti delle Volanti sono stati chiamati a intervenire al supermercato Esselunga di via Emilia Est.

E' lì che il personale addetto alla vigilanza ha bloccato quell'uomo che, approfittando di un momento di confusione, è uscito dalle barriere di ingresso senza fermarsi alle casse. Da un controllo all’interno della borsa, è emerso che l'uomo aveva preso merce del valore di circa 245 euro, merce subito restituita al supermercato. L’uomo è stato identificato in X. E., 39 anni, albanese, coniugato e senza fissa dimora ed indagato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.