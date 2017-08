Esce dal carcere e torna a molestare una studentessa: operaio arrestato

Era già stato arrestato per molestie e aveva già scontato una condanna a un anno e mezzo di carcere. Ma una volta fuori, un operaio indiano di 26 anni ha ricominciato a molestare la stessa ragazza, una 19enne una sua vicina di casa in una frazione di Traversetolo, che al tempo della prima condanna era ancora minorenne.

Non potendo avvicinarla ne' usare i sociali network, prima l'ha avvicinato su Internet usando un profilo falso, poi ha continuato a importunarla e minacciarla ogni volta che la incontrava in paese. Non sapeva però che i carabinieri di Traversetolo avevano già raccolto le prove contro di lui e che il gip Lucia Russo aveva concesso l'arresto per l'indiano. Il ventiseienne ora è di nuovo recluso in via Burla.

