Bottino di "grattini" all'edicola di Vicofertile. Sparite sei slot al circolo Filippelli

Ladri in azione nella notte.

A Vicofertile nel mirino è finita l'edicola di piazza Terramare: i soliti ignoti sono riusciti ad entrare forzando la porta d'ingresso e se ne sono andati con tutti i "Gratta e vinci" e con 200 euro di fondo cassa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, che hanno fatto partire le indagini sugli autori del furto.

così come è accaduto in via Sacco, al circolo Filippelli, per il quale la segnalazione al 113 era arrivata mentre il blitz era in atto. Dopo aver divelto l’inferriata installata a protezione della porta laterale, i ladri l'avevano forzata ed una volta all’interno avevano puntato alle sei slot machine, trasportate all’esterno dei locali con un carrello. A quel punto qualcuno li deve aver notati. Ed è iniziata la fuga con le sei macchinette rubate. Quando i poliziotti sono giunti in sul posto, la banda si era già allontanata dal circolo a bordo di due autoveicoli risultati poi rubati.

Notizie di agosto: hai letto attentamente la Gazzetta? CLICCA QUI