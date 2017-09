Spariti fondo cassa e pc da una ditta. Denunciato ladro di champagne

Nella mattinata di giovedì, intorno alle 9, una volante della Polizia è intervenuta per u sopralluogo di furto in via Ghidiglia, nella sede della ditta Debel, specializzata nella vendita e fornitura di prodotti professionali per parrucchieri. Quando al mattino i titolari sono arrivati, si sono infatti accorti che quella appena trascorsa era stata una notte da dimenticare: per accedere all’interno della ditta, i ladri hanno infranto il vetro di un ufficio al piano terra, rubando da una scrivania un computer portatile e una cassettina contenente il fondo cassa, quantificato in 500 euro circa. Indagini in corso.

Sorpreso e denunciato, invece, il ladro di champagne che ieri ha provato, insieme a un complice, a fare bottino di bollicine al supermercato Esselunga di via Emilia Est. Poco prima delle 19 un addetto alla vigilanza interna, ha notato i movimenti strani di due persone. Una è riuscita ad allontanarsi, l'altra - L. A., 22 anni, originario del Marocco ma residente in Puglia - è stato trovato con cinque bottiglie di champagne del valore complessivo di 94,50 euro nascoste nello zaino. L'uomo aveva oltrepassato le casse pagando solo una cassa di bottiglie d’acqua ed una passata di pomodoro. Accompagnato in Questura e risultato sprovvisto di documenti, il 22enne, titolare di un permesso di soggiorno in fase di rinnovo e risultato gravato da precedenti, è stato denunciato per furto aggravato in concorso con persona da identificare.