Passeggiava a Salemi ma era fuggito dagli arresti domiciliari a Parma: arrestato tunisino

Da poco più di un mese e mezzo si era reso irreperibile a Parma, dove si trovava agli arresti domiciliari, ma ieri è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Salemi (Trapani). In manette, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal gip di Parma, è finito il tunisino Sassi Elichi, 24 anni. Il giovane era ricercato dallo scorso 18 luglio. Ieri si aggirava a piedi per le vie di Salemi quando i carabinieri lo hanno fermato per identificarlo. Dopo l’arresto, Sassi Elichi è stato portato nel carcere di Trapani.