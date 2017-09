Vede la polizia e getta la droga ma gli agenti lo bloccano: denunciato pusher nigeriano

Un 25enne nigeriano è stato denunciato per spaccio di stupefacenti. Attorno alle 21,40 di ieri una Volante che pattugliava la zona di viale Vittoria e viale dei Mille è giunta in via Don Minzoni. Gli agenti hanno notato un africano in bicicletta. Il giovane, accortosi della Volante, ha lanciato a terra un involucro nero e ha cercato di scappare ma è stato bloccato. Nell'involucro c'erano 4 grammi di droga. Il giovane è stato denunciato.