E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un nigeriano, 39 anni, regolare, fermato stanotte da una pattuglia dei carabinieri per un controllo. L'uomo, che era in bicicletta, aveva una modica quantità di marijuana, ma quando è stato il momento di salire sulla gazzella si è avventato contro i militari colpendoli con calci e pugni. Immobilizzato e arrestato.