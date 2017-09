Cerca di rubare una bici in via Cavour: denunciato 38enne siciliano pluripregiudicato

Un 38enne siciliano è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di rubare una bicicletta. Ieri pomeriggio è arrivata una chiamata al 113: in via Cavour un uomo stava tagliando la catena di sicurezza di una bici con un attrezzo. La polizia ha ascoltato uno dei testimoni e ha iniziato a cercare l'uomo, che nel frattempo si era allontanato verso il Duomo. In seguito è stato notato mentre camminava in via Trento. In via Palermo l'uomo è stato fermato: si tratta di un 38enne nato ad Erice (Trapani), residente a Parma ma di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. A suo carico c'è un procedimento di avviso orale del Questore.

L'uomo è stato perquisito: nello zaino c'era una tenaglia, con la quale aveva tentato il furto della bicicletta. Portato in Questura, il 38enne è stato denunciato per tentato furto aggravato.