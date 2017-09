Le rubano la bici: la usava uno spacciatore in via Grenoble

La bicicletta che qualcuno gli aveva rubato? La usava un ragazzo africano, sorpreso su una panchina con dosi di droga in tasca. Una giovane passava vicino ai campi dell’Inter Club di via Grenoble, quando ha notato la sua bicicletta e ha contattato il 113.

Gli agenti della Volante, dopo aver parcheggiato nei pressi del parco, si sono avvicinati a piedi allo straniero, che si trovava seduto su una panchina e non si è accorto del loro arrivo. Si trattava di un nigeriano nato nel 1994, pregiudicato e richiedente asilo politico, residente a Bologna. Alla vista degli agenti è apparso nervoso e ha detto di aver comprato la bici da un suo conoscente per pochi euro. Considerato lo stato di agitazione del 23enne, privo di documenti, gli agenti hanno effettuato una perquisizione: aveva circa 10 grammi di droga, fra marijuana e hashish.

Il nigeriano è stato portato in questura e denunciato per ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti; la bicicletta veniva restituita alla legittima proprietaria.