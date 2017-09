Ladra in fuga inseguita e fermata dai dipendenti dell'Esselunga

L'hanno sorpresa a rubare, e quando hanno provato a fermarla è iniziata la fuga. Con inseguimento: ladra contro dipendenti.

E' successo ieri pomeriggio poco prima delle 16 all'Esselunga di via Pertini. Una donna, sorpresa a rubare e fermata dagli addetti alla vigilanza, si è data alla fuga inseguita dai dipendenti del negozio. Allertato il 113, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti e hanno appurato che la ladra era stata fermata dai dipendenti grazie anche all’aiuto di una pattuglia della Polizia municipale in transito.

La donna, identificata in L.C., marocchina di 34 anni senza fissa dimora e con precedenti di polizia per svariati furti, è stata quindi accompagnata in Questura dove è stata denunciata per il reato di furto aggravato e le è stato notificato un avviso orale emesso dal Questore di Parma.