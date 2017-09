Va dal fidanzato in ospedale, la arrestano per droga: era ricercata a Parma

BOLOGNA - E’ andata all’ospedale per assistere il fidanzato, accoltellato e ferito in una lite, ed è stata arrestata per droga dalla polizia. E’ successo ieri a Bologna ad una nigeriana di 27 anni: a suo carico c'era un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti emessa qualche mese fa dal tribunale di Parma.

Il fidanzato, connazionale di 29 anni, era stato ferito alla coscia ieri pomeriggio in via Giovannini, a quanto sembra da altri due africani fuggiti su un furgone e ancora ricercati. Secondo il suo racconto lo avrebbero anche rapinato del cellulare. Le condizioni dello straniero, inizialmente preoccupanti, sono poi migliorate e i poliziotti sono andati all’ospedale Maggiore di Bologna per sentirlo: lì hanno incontrato la ragazza, che non aveva i documenti con sé. Identificata, è scattato l’arresto.