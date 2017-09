Entra nel negozio di animali e scappa con la cassa. Tentato furto in un asilo

Era entrato nel negozio di animali per chiedere apparentemente delle informazioni. Ma quando il titolare si è distratto, con scatto fulmineo ha afferrato la cassa ed è filato via.

E' successo nel tardo pomeriggio di lunedì in via Trento. Erano da poco passate le 18 quando un giovane di circa 25 anni è entrato all’interno del negozio per chiedere alcune informazioni. Avute le informazioni, ha risposto che avrebbe atteso il suo turno. Un turno particolare: approfittando di un momento di distrazione del titolare e della dipendente, ha afferrato il registratore di cassa e si è allontanato velocemente dal negozio, salendo a bordo di un’auto guidata da un complice e allontanandosi in direzione di via San Leonardo. Con un bottino di oltre mille euro. Sulla vicenda indagano i poliziotti delle Volanti.

Alle 7.30 di ieri i poliziotti sono poi intervenuti all’asilo “il Grillo Parlante”, dove durante la notte si sono introdotti dei ladri. Andati via senza fare - pare - bottino, ma lasciando i danni alla porta d'ingresso, forzata per accedere all'interno della struttura.