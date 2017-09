Scoperto a rubare biciclette, si nasconde sotto a un'auto ma la polizia lo blocca: arrestato

Un 24enne marocchino è stato arrestato dalla polizia in Oltretorrente, per il furto di alcune biciclette nei garage di un condominio. Attorno alle 4,30 di ieri un residente di borgo Fornovo ha visto, attraverso il videocitofono, uno straniero che portava via alcune biciclette dai garage condominiali. Quando la Volante è arrivata, il giovane era ancora sul posto. Ha cercato di nascondersi sotto a una macchina ma gli agenti lo hanno scoperto. Il 24enne ha tentato di fuggire ma è stato bloccato.

Gli agenti hanno così appurato che quasi tutti i garage erano stati forzati e diverse biciclette erano già state portate via. A casa del nordafricano è stato trovato svariato materiale di probabile provenienza illecita. C'era anche un'altra bicicletta, ancora chiusa con il lucchetto, rubata altrove.

Portato in questura, il giovane straniero: è J.F., marocchino 24enne con precedenti di polizia, regolare sul territorio nazionale. E' stato arrestato per furto aggravato.

