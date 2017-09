Finti poliziotti picchiano e rapinano prostitute in via Emilia Ovest

Almeno cinque prostitute sono state picchiate e rapinate da finti poliziotti in via Emilia Ovest. La scorsa notte, attorno alle 0,45, una “unità di strada anti-tratta” ha chiamato il 113, per denunciare che diverse prostitute erano state rapinate. Gli agenti delle Volanti hanno identificato una delle vittime. La donna ha spiegato che si sono avvicinati due uomini: uno le ha mostrato una placca metallica simile a quelle delle forze dell'ordine, ha detto di essere un poliziotto e le chiesto i documenti. Quando la prostituta iniziato a cercarli, l'altro uomo le ha sferrato un pugno in faccia e ha portato via la borsetta.

Il personale dell'unità di strada ha detto agli agenti che altre quattro prostitute erano state rapinate allo stesso modo, nella stessa notte: pare che gli uomini della banda fossero tre e che siano fuggiti su un'utilitaria scura.

