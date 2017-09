Rubano una borsa a Cremona, ritirano soldi a Fidenza e fanno shopping a Reggio: due in manette

I carabinieri delle Compagnia di Cremona e di Guastalla, nella prima mattinata di ieri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Parma a carico di due uomini residenti a Castelnovo Sotto. Il reato: concorso di ricettazione di carte di credito ed indebito utilizzo delle stesse.

Le indagini erano state avviate dai carabinieri di Robecco d’Oglio nel gennaio scorso, a seguito di una denuncia, sporta da una donna residente a Corte dè Frati, per il furto di una borsetta dalla propria auto nel centro commerciale Cremona Due di Gadesco Pieve Delmona. Secondo quanto riportato dalla donna, subito dopo il furto il malvivente aveva utilizzato la carta di credito contenuta nella borsa effettuando due prelievi bancomat per un totale di 500 euro.

La sua carta, poco dopo, era stata usata per comprare 1.290 euro di merce in un negozio di materiale elettronico di Reggio Emilia.

Grazie ad approfondite indagini, i carabinieri hanno individuato la “location” in cui sono stati fatti i prelievi, lo sportello Atm del Fidenza Outlet Village. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza, da cui è stato possibile vedere il volto dei malviventi nonché la targa dell’auto su cui viaggiavano. Questi elementi, assieme ad altri riscontri investigativi, hanno consentito di raccogliere elementi di colpevolezza a carico degli indagati, Patrick Bull di 36 anni e Manolo Hudorovich di 37 anni, entrambi residenti a Castelnovo Sotto. Il pm di Parma Giuseppe Amara, rilevando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha chiesto al gip Alessandro Cont, l’emissione di misura cautelare in carcere. I due uomini sono stati arrestati dai militari dell'Arma e sono in carcere a Reggio, a disposizione dei magistrati di Parma.