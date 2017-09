Trentamila euro di bottino, tra infissi, attrezzi da lavoro e due veicoli spariti.

A scoprire il furto è stato, la mattina di giovedì, il titolare della ditta Infissi Costi, in via del Giarone a Parma. Arrivati sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno accertato che i ladri si erano introdotti all’interno dell'azienda dopo aver infranto il vetro di una finestra dell’ufficio. Successivamente erano arrivati nel locale officine, dal quale hanno fatto sparire un Mercedes Sprinter ed un furgone Volkswagen Caddy entrambi di colore bianco. All’interno dei due furgoni vi erano diversi infissi ed attrezzi da lavoro.

Indagini in corso.