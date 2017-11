Vestiti nascosti in borse e passeggino: coppia fermata al Parma Retail

Alle 12,20 di ieri una Volante è intervenuta all'Oviesse del Parma Retail, dove un addetto alla vigilanza e il direttore direttore del punto vendita avevano fermato una coppia di albanesi. I due sono accusati di furto: arrivati assieme ai figli di 5 anni e un anno, si sono divisi girovagando per il negozio. L’uomo ha preso alcuni capi di abbigliamento e ha raggiunto la moglie, che li ha nascosti nella sua borsetta. Lui ha preso altri vestiti, nascosti nel passeggino e poi in un'altra borsa appesa al passeggino stesso.

Dopo aver pagato due articoli per un importo irrisorio, la coppia è uscita dal negozio ma è stata immediatamente bloccata dall'addetto alla vigilanza.

Gli agenti hanno appurato che si tratta di un 35enne e di una 26enne albanesi, pluripregiudicati, residenti nel Cremonese. La refurtiva aveva un valore di circa 250 euro. I due sono indagati in concorso per furto aggravato.