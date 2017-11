Spacciavano marijuana dall'auto in piazzale Santa Croce: denunciati 4 nigeriani

Alle 2 della scorsa notte, in piazzale Santa Croce, gli agenti di una Volante hanno notato un'auto ferma con il motore acceso e all'altezza della portiera anteriore destra, due africani in piedi che parlottavano con chi stava sulla vettura. Gli agenti hanno capito che poteva trattarsi di uno scambio di stupefacenti e si sono avvicinati. I due stranieri a piedi sono fuggiti in modo precipitoso, mentre l'auto è stata fermata. Sono stati identificati quattro nigeriani, di cui due pregiudicati per vari reati e per detenzione e spaccio di stupefacenti; un altro ha una richiesta di permesso di protezione internazionale in corso.

I quattro uomini, visibilmente nervosi, hanno cercato più volte di ostacolare il controllo della polizia. Gli agenti hanno trovato nel portaoggetti centrale due involucri di plastica termosaldati con circa 12 grammi di marijuana. I nigeriani sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio.