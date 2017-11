Tentano il furto di Parmigiano Reggiano: banda messa in fuga dai carabinieri

Una banda ha cercato di rubare Parmigiano Reggiano in un caseificio di Medesano, la scorsa notte. Il furto però è andato a monte: si è attivato l'allarme e il proprietario ha chiamato i carabinieri. Una pattuglia dei militari di Noceto, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è intervenuta, mettendo in fuga la banda. I malviventi - che stavano forzando una finestra - sono fuggiti a piedi attraverso i campi. I carabinieri hanno sequestrato un furgone, rubato in provincia di Forlì. I carabinieri di Noceto e di Medesano indagano sul tentato furto.