Furti all'Unipol di via Verdi e alla Parmacart: rubati contanti e computer

Ancora furti in città: le Volanti sono intervenute in via Verdi e in via Carra.



Alle 8,05 di ieri una Volante è intervenuta nella sede Unipol di via Verdi dove una dipendente, alla riapertura degli uffici al primo piano di un condominio, ha trovato tutto a soqquadro; una finestra era stata danneggiata. Un raid dei ladri, in uffici chiusi dalle 15 di sabato scorso. Da un primo controllo effettuato negli uffici (privi di allarme e videosorveglianza) è emerso l’ammanco di un iPhone, un notebook Apple Macbook Professional completo di borsa e accessori e di 300 euro in contanti.

A mezzanotte furto anche al negozio all’ingrosso Parmacart di via Carra. I titolari, avvisati dalla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privato collegata al sistema di allarme, hanno chiamato la polizia. Da un primo controllo, i proprietari hanno scoperto che mancavano circa 500 euro in contanti: i ladri hanno forzato i cassetti della cassa. La polizia analizzerà le immagini della videosorveglianza. I malviventi probabilmente sono entrati da una finestra a lato dell’ingresso principale, senza lasciare segni di effrazione (si tratta dell’unica finestra non dotata di sensore).