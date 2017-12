Arrestato mentre ruba gasolio da alcuni mezzi in una ditta

I carabinieri della stazione di Sissa Trecasali, nell’ambito di un ampio servizio volto alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, hanno arrestato per furto aggravato un 44enne romeno, regolare sul territorio nazionale, incensurato. L’uomo alle 23 di ieri è stato sorpreso a bordo di un Ford Transit a lui in uso, subito dopo aver asportato 485 litri di gasolio da alcuni autocarri della Str refrigerati, danneggiando i tappi dei serbatoi. La refurtiva, che era stata riposta in 20 taniche, è stata interamente recuperata. L'uomo è agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.