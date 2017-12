Sorpreso su un'auto rubata, fa cadere un carabiniere e tenta la fuga: arrestato 41enne

Stava salendo su un’auto rubata nel parcheggio della Villetta e, quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma gli hanno chiesto cosa facesse a bordo, ha cercato di fuggire, facendo anche cadere a terra un militare. La fuga di un 41enne albanese, pregiudicato per numerosi reati, tra cui spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, è però finita in via Burla.

A casa sua, in via Spezia, i militari hanno trovato anche diversi arnesi da scasso e parecchi cosmetici probabilmente provenienti da furti. Sull'albanese gravava anche un provvedimento di espulsione per 5 anni, che gli era stato comminato un anno fa.