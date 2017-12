Chiede a un'anziana di custodire i suoi gioielli e la deruba

Un'anziana è stata derubata ieri pomeriggio. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Emilia Est attorno alle 18,20. La donna ha riferito che poco prima, rientrando nel condominio, era stata avvicinata e seguita da una donna, che ha detto di essere un'amica di sua sorella. La sconosciuta ha citato la sorella della vittima con nome e cognome (dati veri). La donna ha detto all'anziana di aver bisogno di lasciarle in custodia alcuni oggetti in oro, perché stava traslocando e non sapeva dove metterli.

L’anziana, confusa dai suoi discorsi, ha fatto entrare in casa la sconosciuta, che ha rovistato nei cassetti con la scusa di trovare il nascondiglio più adatto per i gioielli. In realtà dall'appartamento è sparita una catenina d'oro con un piccolo brillante, che apparteneva all'anziana.

La sconosciuta è stata descritta dalla vittima come una giovane alta circa 1.60/1.70, di carnagione chiara e corporatura robusta, viso rotondo e zigomi molto marcati, truccata in maniera vistosa, che parla in perfetto italiano.