Strade, stazione e aeroporto: controllate 337 persone a Parma

Sono stati effettuati dalla polizia (Volanti, Polfer, polizia in aeroporto) diversi controlli a Parma, "stante il perdurare della minaccia terroristica e l’approssimarsi delle festività natalizie", su indicazione del Servizio Centrale della Polizia di Stato. Si tratta dell'operazione "Check and ride", per il controllo delle zone di maggiore afflusso di viaggiatori come aeroporti e stazioni ferroviarie e zone di partenza e arrivo delle linee di trasporto pubblico locale.

A Parma, rende noto la Questura, sono state controllate 337 persone (288 italiani e 49 stranieri), di cui 78 con precedenti. Controllati anche 23 veicoli: ci sono un indagato e una multa per violazioni al Codice della strada.