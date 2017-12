Fanno shopping senza pagare: denunciati due giovani a Parma

Due senegalesi 22enni sono stati denunciati dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Parma per furto aggravato. I ragazzi, residenti in provincia, sono stati bloccati ieri pomeriggio dal proprietario di un negozio di alimentari in via Garibaldi mentre tentavano di nascondere nella manica del giubbotto e negli slip una confezione di biscotti e una tavoletta di cioccolata. I carabinieri hanno perquisito i due giovani stranieri, trovato (in uno zaino schermato) tre paia di jeans del valore complessivo di 120 euro rubati poco prima dal negozio H&M di via Mazzini 8/a. La merce è stata restituita agli esercizi derubati.