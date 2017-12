Fermato con droga e manganello: denunciato 20enne tunisino

I carabinieri di Parma, con l'unità cinofila di Bologna, hanno effettuato una serie di controlli nei parchi, in particolare al Parco Ducale, in zona stazione e in Pilotta. Identificate 28, persone, di cui 15 stranieri.

Un 20enne tunisino è stato denunciato. Alla vista dei militari, il giovane ha fatto cadere qualcosa in un tombino: si trattava di hashish. Il tunisino aveva addosso tre involucri di cocaina e un manganello telescopico di 42 centimetri nascosto sul fianco sinistro.

Un altro tunisino, 21enne, fermato a bordo di una Fiat Punto, aveva con sé 63 grammi di hashish e un cutter.

I carabinieri sono intervenuti anche in un bar di borgo Giacomo Tommasini: una 60enne etiope, in evidente stato di ubriachezza, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e, portata fuori dal locale, ha cercato di bloccare il traffico e ha offeso i carabinieri. E’ stato necessario l’intervento di un'ambulanza, che l'ha accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.