Da Parma a Bologna con 32 chili di marijuana in auto: condannati 5 spagnoli

BOLOGNA - Due anni e sei mesi per essere stati trovati con oltre 32 chili di marijuana, importata dalla Spagna. E’ la sentenza di condanna pronunciata a Bologna dal Gup Francesca Zavaglia nei confronti di cinque spagnoli, due donne e tre uomini tra i 38 e i 59 anni, che a giugno furono arrestati dalla Polizia a Bentivoglio, nei pressi di un albergo.

Il carico di stupefacente, equivalente a 173mila dosi, era in due borsoni e un trolley. L’auto con la droga fu seguita e pedinata da Parma a Bologna, così come anche la vettura "staffetta". I cinque imputati, processati in abbreviato, erano difesi dagli avvocati Matteo Sanzani, Alessandro Cristofori, Andrea Margotti e Federico Febbo; c'era anche un sesto arrestato, la cui richiesta di patteggiamento è stata rigettata e sarà giudicato a parte. Il giudice ha ritenuto sussistente l'aggravante dell’ingente quantità.