Fanno incetta di profumi e cosmetici al Coin: due donne arrestate e condannate

Ancora un furto al Coin. Le Volanti sono intervenute giovedì pomeriggio nel negozio di via Mazzini e hanno arrestato due donne, già bloccate dagli addetti alla sorveglianza. Si tratta di due donne italiane, M.F. di 30 anni e D.J., 22enne, entrambe incensurate e residenti a Parma. Dopo aver girato a lungo nel reparto profumeria del Coin, le due donne hanno iniziato a riempire le borsette con smalti, rossetti, fondotinta, creme e altri prodotti, per poi uscire senza passare dalle casse. Ma sono state bloccate dagli addetti alla vigilanza, che hanno chiamato il 113.

La refurtiva ha un valore di circa mille euro e le confezioni erano in parte danneggiate, perché le donne hanno staccato le placche antitaccheggio con un paio di forbici. La 30enne e la 22enne sono state arrestate e poste agli arresti domiciliari.

Ieri il processo per direttissima: sono state entrambe condannate a un anno di reclusione e a 140 euro di multa.