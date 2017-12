Regali e cenone gratis? Raffica di furti nei negozi (e di denunce)

Regali di Natali gratis? Qualcuno ha tentato questa carta e così nei giorni scorsi gli uomini delle Volanti sono intervenuti più volti in negozi della città per fermare i ladri.

Nel mirino il Coin di via Mazzini, dove i saldi in vista della chiusura e la ressa di clienti hanno fatto pensare di poter approfittare della confusione per fare bottino. La prima volta è stato bloccato un uomo - F.G., 63 anni, parmigiano, con precedenti - che aveva arraffato capi di abbigliamento maschili e femminili per circa 425 euro e li aveva nascosti all’interno di una borsa. incurante del suonare dell’allarme antitaccheggio, aveva provato a uscire dal negozio ma era stato raggiunto dagli addetti alla vigilanza, bloccato in attesa dell'arrivo dei poliziotti e da loro denunciato a piede libero. E sicuramente non pentito: Nei giorni seguenti ha tentato un altro furto di abbigliamento al Game 7 Athletics al Barilla Center: in questo caso ha provato a portar via alcune paia di pantaloni del valore di circa 80 euro.



Sempre al Coin è stato invece sorpreso e denunciato D.C.D., 19 anni, nato in Etiopia ma cittadino italiano, gravato da plurimi precedenti di polizia. Dopo aver prelevato 2 giubbotti di marca, del valore complessivo di oltre 500 euro, ha strappato le placche antitaccheggio,ha indossato il bottino sotto il suo giubbotto ed è uscito dal negozio. Ma è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza.

Due donne italiane, R.F., 50 anni, e R.D., 43, rispettivamente originarie di Cesena e della provincia piacentina, entrambe gravate da precedenti di polizia, sono state denunciate in stato di libertà dopo aver rubato numerose bottiglie di alcolici e generi alimentari per circa 140 euro nascondendoseli nelle tasche. Scoperte dagli addetti alla vigilanza, sono state denunciate e rilasciate.