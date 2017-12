Il bilancio del 2017 sul fronte della sicurezza e della prevenzione. Lo ha fatto stamattina il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Salvatore Altavilla che ha fornito i numeri sull’attività svolta in un anno dai militari e ha anche ribadito alcuni consigli ai cittadini per aiutare i carabinieri nel contrasto alla criminalità.

23800 servizi di pattugliamento, oltre 77000 persone e 56500 veicoli controllati, 517 arresti (di cui 106 per droga) e 4200 denunce a piede libero. Sono alcuni numeri forniti dal colonnello Altavilla sull’attività svolta dai carabinieri nella provincia di Parma in questo 2017. Un anno in cui, sempre dai dati diffusi dai carabinieri, i furti nelle abitazioni sono calati del nove per cento mentre i borseggi sono calati del sette per cento.