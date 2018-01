Liquido cola dall'alto e lo macchia: ma era un tentativo di borseggio

Con grande prontezza e disponibilità volevano aiutarlo a ripulire il giubbotto macchiato. Ma "ripulirlo" anche del portafoglio. L'uomo, un pensionato, però ha mangiato la foglia ed è riuscito a sfuggire al tentativo di borseggio.

E' accaduto verso le 11 in via Garibaldi, all'altezza di piazza della Pace. L'uomo stava camminando sul marciapiede quando all'improvviso del liquido gli è caduto dall'alto, come se provenisse da uno degli alberi a lato della strada. Due grosse macchie sul giubbotto e subito tre o quattro donne, forse di origine sudamericana, gli si sono avvicinate, pronte ad aiutarlo con dei fazzoletti. Lui, accerchiato, si è spaventato, ma poi ha visto arrivare alcuni ex colleghi ed è riuscito a sfilarsi. Il gruppetto di donne si è dileguato senza bottino, e lui ha scoperto che il giubbotto era stato macchiato con del fondotinta rosato. E ha avvisato la polizia.