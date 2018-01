Aveva acquistato online quattro cerchioni in lega per la sua auto ma si trattava di una truffa. La vittima, un 34enne moldavo residente a Parma, si è allora rivolto ai carabinieri di Parma Oltretorrente che hanno denunciato un uomo e una donna della provincia di Bari, lui intestatario di un’utenza telefonica e lei, intestataria di una carta postepay su cui il moldavo aveva effettuato una ricarica di 250 euro per i “cerchioni fantasma”.