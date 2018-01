In casa con l'arsenale: arrestato

I carabinieri sono piombati a casa sua, per una lite in famiglia. Ma alla vista delle divise l'uomo, un tunisino 48enne residente in strada Casalbaroncolo, si è molto agitato e presto i militari hanno capito perché: in casa aveva un fucile da caccia automatico rubato, una pistola scacciacani e un grosso arco. L'uomo è stato arrestato.