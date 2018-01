I carabinieri della stazione di Langhirano l’hanno bloccato alla fermata dell’autobus con un vistoso trolley mentre tentava di svignaserla da Montechiarugolo.

L’uomo, che si trovava in paese in attesa di essere ricoverato in una struttura sanitaria di Montechiarugolo, dal 12 dicembre si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lucca. E' ritenuto responsabile di aver, in concorso con altri suoi due corregionali, perpetrato una rapina aggravata per l’uso di armi e il volto travisato all’ufficio postale di Valpromaro, nel comune di Camaiore.

Dopo aver commesso la rapina, portando via circa 300 euro, il terzetto si era allontanava a bordo di un'auto rubata. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Parma.