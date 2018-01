In carcere dopo aver violato la prescrizioni degli arresti domiciliari

I carabinieri della stazione di Oltretorrente ieri hanno tratto in arresto, in esecuzione di un decreto di aggravamento della misura cautelare emesso dal gip del tribunale di Modena, un cittadino nigeriano 37enne. L'uomo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti e domiciliato in regime di arresti domiciliari un una abitazione a Parma, è stato sorpreso in compagnia di altri due soggetti gravati da precedenti giudiziari.